Shattered: Tale of the Forgotten King – Action-RPG verlässt den Early Access

Bereits seit Juni 2019 ist das Soulslike-Action-RPG Shattered: Tale of the Forgotten King auf Steam im Early Access erhältlich. Seitdem arbeitet das französische Entwicklerstudio kontinuierlich daran ihren Mix aus 3D-Actionspiel und 2D-Plattformer zu verbessern. Nun scheinen sie sich auf der Zielgeraden zu befinden, denn wie sie in ihrem neuen Releasetrailer ankündigten verlässt das Spiel schon am 17. Februar den Early Access.

Schlüpft in den Mantel des Reisenden und erkundet die fremde Welt von Shattered: Tale of the Forgotten King

Einst schuf ein mächtiger König die Welt Hypnos und deren Bewohner und sein Werk verzauberte einen jeden. Doch eines Tages verschwand der König und mit seinem Verschwinden, verschwand auch die Welt, wie er sie schuf. In der Gestalt eines Wanderers liegt es an euch die verlassenen Länder zu erkunden und die Fragmente der Realität zusammenzufügen. Auf eurem Weg begegnen euch immer wieder Überlebende, die Zeugnis der Geschehnisse ablegen und euch helfen den Fall der Zivilisation nachzuvollziehen. Doch Vorsicht, einige von ihnen sind vertrauenswürdiger als andere. Stellt euch den dunklen Göttern, die über die Ruinen der Zeit herrschen in geschicklichkeitsbasierten Kämpfen und erlebt einen epischen Auftakt in der Welt von Hypnos. Verbessert eure Waffen oder eure Zauberkräfte und entwickelt euch durch Erkundung oder durch Kampf stetig weiter. Wird es euch gelingen die ganze Wahrheit über das Schicksal Hypnos herauszufinden?









Quelle: Redlock Studio