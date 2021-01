Figment 2: Creed Valley – Prolog des Action-Adventures jetzt kostenlos spielbar

Bei Figment 2: Creed Valley handelt es sich um den Nachfolger des erfolgreichen Indiehits Figment. Wieder werden wir in ein einzigartiges, surreales Universum eingeladen, welches uns mit all seiner Musik und seinem Humor verzaubert. Doch hinter der bunten Fassade steckt eine ernste, emotionale Reise in die Tiefen des menschlichen Verstands. Nach dem Erfolg des ersten Teils arbeitet das dänische Entwicklerstudio fleißig an dessen Nachfolger.

Figment 2: Creed Valley entführt uns erneut in die Tiefen des menschlichen Verstands

Durch eine Reihe schrecklicher Albträume ist der Frieden des Verstands gestört. Sie haben den Kompass der Moral zerstört, sodass der Verstand nicht mehr richtig funktioniert. Nun liegt es an uns den Frieden wieder herzustellen. Wie im Vorgänger schlüpfen wir in die Rolle von Dusty, dem Mut des Verstands und begeben uns auf die emotionale Reise durch die surreale Welt. Beim Erkunden der Umgebung müssen wir knifflige Rätsel lösen und uns schwierigen Bossgegnern stellen um unserer Welt das Licht zurück zu bringen. Dabei wird unsere Reise von musikalischen Showdowns begleitet. Diese passen sich den immer wechselnden Stimmungen des Verstandes an und bilden so den Rhythmus der Welt. Derzeit befindet sich der Titel noch in Entwicklung, doch stellen die Entwickler den Prolog kostenlos auf Steam zur Verfügung. So kann sich jeder vorab ein Bild davon machen, was ihn in dieser musikalischen Welt voller verrückter Rätsel erwartet.









Quelle: Bedtime Digital Games