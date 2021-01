Resident Evil Village – Demo auf der PlayStation 5 endlich auch in Deutschland verfügbar

Am gestrigen Abend meldete sich Publisher Capcom mit einem Showcase anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der populären Survival-Horror-Reihe Resident Evil zu Wort. Hier ging man unter anderem korrekter auf den neuesten Ableger Resident Evil Village ein und kündigte kurzerhand nicht nur ein Releasedatum sondern ebenfalls eine spielbare Demo an.

Demo zu Resident Evil Village steht nun auch hierzulande zum Download bereit

Diese Demo sollte ursprünglich kurz nach dem offiziellen Showcase exklusiv auf der PlayStation 5 zur Verfügung stehen, während PlayStation 4-Besitzer zu einem späteren Zeitpunkt in den Genuss einer zusätzlichen Probeversion kommen dürfen. Diese Demo für Sonys Next-Gen-Konsole tauchte zumindest in den hiesigen Gefilden vorerst nicht im PlayStation Store auf. Am Vormittag wendete sich schlussendlich Capcom via Twitter an die deutsche Spielerschaft und gab bekannt, dass technische Probleme der Grund für die Verzögerung seien. Die Demo sollte schlussendlich aber so schnell wie möglich nachgeliefert werden. Gesgat, getan und so kann die Version nun ab sofort im PSN auf der PlayStation 5 heruntergeladen werden.

Die Demo selbst trägt den Titel „Maiden“ und steht exklusiv PlayStation Plus-Abonnenten zur Verfügung. Die spielbare Version ist vollkommen losgelöst von der Kampagne des Hauptspiels und legt eine vollkommen eigenständige kleine Geschichte dar. Hier schlüpft ihr in die Haut von der Figur Maiden, die aus dem Dimitrescu Castle entkommen muss.

Producer Peter Fabiano erklärte dazu:

“Die Maiden-Demo findet nicht in der Hauptgeschichte von Resident Evil Village statt. Maiden wurde ursprünglich als visuelle Demo entwickelt, mit der man das Innere von Dimitrescu Castle erkunden kann. Es wurde jedoch um eine Kurzgeschichte und das Lösen von Rätseln erweitert. Langjährige Fans von Resident Evil sind mit verschiedenen Schlössern vertraut, die während der gesamten Serie aufgetaucht sind, daher sollten sie sich auch in dieser hier wie zu Hause fühlen.“

Resident Evil Village erscheint am 7. Mai 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X sowie Xbox One.

