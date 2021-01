Conarium – Erlebt den Lovecrafthorror jetzt auch auf der Nintendo Switch

Schon seit 2017 sorgt Conarium bei Fans des gepflegten Horrors für jede Menge Gänsehaut und Schrecken. Bisher war der Titel allerdings nicht auf allen Plattformen spielbar. Doch das ändert sich jetzt. Wie Iceberg Interactive bekannt gab, ist ihr Horror-Adventure ab sofort über den Nintendo eShop für die Switch erhältlich, vorerst allerdings nur in Europa. Lovecraftfans in Nordamerika müssen sich noch bis zum 04. Februar gedulden, können das Spiel allerdings schon vorbestellen mit einem Startrabatt von 15 Prozent.

Begebt euch jetzt auch unterwegs auf die schaurige Expedition in Conarium

In der Rolle von Frank Gilman erwacht ihr in einer verlassenen Forschungsstation in der Antarktis. Bar jeder Erinnerung müsst ihr die Station erkunden um den Geschehnissen dort auf den Grund zu gehen. Dabei werdet ihr von unheilvollen Träumen und Visionen verfolgt. Doch damit nicht genug, wird die Station zusätzlich von grausigen Kreaturen heimgesucht, die ihr um jeden Preis meiden solltet. Erkundet die Basis und eure Träume und Visionen um den Geheimnissen der verlassenen Basis auf den Grund zu gehen. Inspiriert von Lovecrafts Novelle “Berge des Wahnsinns” erzählt das Spiel eine tiefgründige und spannende Geschichte. Die düstere Atmosphäre wird von einer unheilvollen Grafik und einem eindringlichen Soundtrack wunderbar abgerundet. Außerdem hält das Spiel, je nachdem welche Entscheidungen ihr fällt und wie viele Geheimnisse ihr löst, unterschiedlichen Enden für euch parat. Traut ihr euch die Grenzen der Natur auszuloten?









Conarium [PC] Eine tiefgründige und spannende Geschichte im Lovecraft-Stil mit vielen Geheimnissen und Easter Eggs

Eine unheilvolle aber wunderschöne Grafik dank der Unreal 4 Engine

Ein eindringlicher und atmosphärischer Soundtrack

Mehrere Enden

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ohne Altersbeschränkung

Quelle: Iceberg Interactive