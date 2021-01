Blue Fire – Jump-‘n’-Run-Abenteuer startet bald auf PC und Switch

In wenigen Wochen ist es endlich soweit und das düstere Jump-‘n’-Run-Abenteuer Blue Fire startet auf dem PC und der Nintendo Switch. Ursprünglich war der Release des Indie Titels bereits 2020 geplant. Doch wie so oft im letzten Jahr, hat auch hier die weltweite Pandemie die Entwicklung verzögert. Nun hat das Warten bald ein Ende, denn die Entwickler haben einen neuen Releasetermin bekannt gegeben. Vorerst erscheint der Titel allerdings nur auf PC und Nintendo Switch. Die Versionen für PS4 und Xbox One verspäten sich weiterhin, sollen aber im Lauf des Jahres erscheinen.

Ab dem 04. Februar könnt ihr euch in das spannende Abenteuer von Blue Fire stürzen

Als einsamer Kämpfer begebt ihr euch auf eine aufregende Reise durch das verlassene Königreich Penumbra. Auf der Suche nach den verborgenen Geheimnissen dieses längst vergessenen Landes erkundet ihr mystische Tempel und einzigartige Orte voller Feinde. Auch wenn der Fall Penumbras schon einige Zeit zurück liegt, trefft ihr noch immer auf Überlebende, die euch seltsame Aufträge geben, welche mit wertvollen Gegenständen vergütet werden. Diese braucht ihr dringend um eure Ausrüstung zu verbessern und neue Fähigkeiten freizuschalten, ohne die ihr die Herausforderungen der geheimnisvollen Welt nicht bestehen könnt. Kämpft in packenden Jump-‘n’-Run-Kämpfen gegen sagenhafte Gegner mit individuellen Kampfstilen, überwindet tödliche Fallen und werdet zum Meister der geschickten Fortbewegung.









Quelle: Grafitti Games