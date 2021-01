Two Point Hospital – JUMBO Edition erscheint im Frühjahr

Freizeitärzte aufgepasst! Die Krankenhaus-Simulation Two Point Hospital, wird diesen März in einer JUMBO Edition, für alle Konsolen erscheinen. Neben dem Hauptspiel, enthält die JUMBO Edition eine Menge DLCs, als auch Item-Packs.

Spielt Two Point Hospital bis der Arzt kommt!

Bereits am 5. März 2021, kommt die JUMBO Edition physisch und digital auf die Konsolen. Nintendo Switch und PlayStation 4-Besitzer dürfen sich über eine physische Fassung freuen, Besitzer einer Xbox One, müssen sich mit einer rein digitalen Fassung zufrieden geben. Aber Next-Gen-Besitzer müssen dabei nicht in die Röhre schauen, denn das Spiel wird auch Aufwärtskompatibel sein. Aber was ist denn nun alles in dieser Edition enthalten?

Käufer dürfen sich das Hauptspiel und die vier DLCs Bigfoot, Pebberley Island, Unheimliche Begegnungen und Off the Grid freuen. Zudem werden auch zwei Item-Packs, in dem Spiel enthalten sein. Damit kommt ihr auf insgesamt 27 Krankenhäuser und 189 Krankheiten, denen ihr euch stellen könnt. Die Erweiterung Bigfoot entführt euch in die kalten Spitzen Berge, und Pebberley Island lässt euch eher milde Ortschaften erkunden. Bei “Unheimliche Begegnungen” müsst ihr euch mit Verschwörungen auseinander setzen, also aktueller kann dieses DLC nicht sein. Und Off the Grid stellt euch vor die Herausforderung, so umweltfreundlich wie möglich zu sein. Die physische Edition des Spiels könnt ihr über twopointhospital.com erwerben. Ich verschreibe euch mal mehr Gaming-News, die findet ihr hier.

Quelle: SEGA via Pressemeldung