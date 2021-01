Tales from the Borderlands – Einstufung für PS5 aufgetaucht

Das viele der zuletzt erschienen PS4 Titel Rereleases auf der Playstation 5 erhalten ist nicht neu. Doch nun ist ein Rating für Tales from the Borderlands aufgetaucht, ein Titel der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat.

Tales from the Borderlands erscheint vielleicht für PS5

Die ursprünglichen Entwickler von Telltale Games und damit die Macher des Ablegers für Gearbox Shooter, sind ja leider Geschichte. Doch das neu formierte Telltale Studio scheint einiges mit dem Katalog an IPs vorzuhaben.

Nachdem bereits The Wolf Among Us 2 für eine zweite Staffel bestätigt wurde, bekommen anscheinend aber auch andere Titel aus dem Portfolio ein zweites Leben. So ist bei der PEGI eine Einstufung für das Abenteuer um Reese aufgetaucht.

Der Eintrag enthält die Einstufung für PC, PS5 sowie Xbox Series und wurde bereits am 18.12.2020 erteilt. Daher könnten wir schon in naher Zukunft mehr zu dem Rerelease hören. Interessant dürfte werden, ob Besitzer des Original ein kostenfreies Upgrade erhalten werden.

In nächster Zukunft kann man vielleicht auch mit ähnlichen Ankündigungen für andere Reihen wie The Walking Dead oder The Wolf Among Us rechnen. Man darf gespannt sein ob Telltale Games mehr Rereleases oder neue Titel liefern wird.

Quelle: pegi.info