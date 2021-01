Cyberpunk 2077 – DLC’s kommen nun doch erst “in den kommenden Monaten”

Mit Cyberpunk 2077 sorgte Entwickler CD Projekt RED nicht nur in den vergangenen Jahren für großen Gesprächsstoff, vor allem nach dem Release ihm letzten Dezember polarisierte das Open-World-Rollenspiel. Nach der harschen Kritik aufgrund der eher schwachen technischen Umsetzung der Last-Gen-Plattformen, scheinen sich nun auch andere geplante Inhalte für das Abenteuer zu verschieben.

DLC’s für Cyberpunk 2077 kommen nicht mehr „Anfang 2021″

So wurde bislang auf der offiziellen Seite kommuniziert, dass uns erste kostenfreie DLC-Inhalte für das Open-World-Epos Anfang 2021 erwarten. Erst kürzlich änderte CD Projekt RED diese Angaben allerdings ab. Laut dem neuen Bildmaterial auf der offiziellen Webseite zum Titeln sollen die Zusatzinhalte nun in den kommenden Monaten erscheinen. Indes wird spekuliert, ob das polnische Studio die Inhalte absichtlich zurückhält und diese somit eigentlich bereits festgestellt sind. So will man Gerüchten zufolge die Freigabe über den PlayStation Store abwarten, um den kostenfreien Content zu veröffentlichen. Wir erinnern uns: Aufgrund der mangelhaften technischen Umsetzung verbannte Sony den Titel kurzerhand aus dem eigenen Store.

Was uns genau für DLC’s erwarten gab das Studio bislang ebenfalls nicht bekannt. Man kann allerdings davon ausgehen, dass diese ähnlich wie die Zusatzinhalte von The Witcher 3 ausfallen werden. Hier handelte es sich bei den kostenlosen Updates vorrangig um kosmetische Inhalte wie zusätzliche Skins. In den nächsten Tagen wird zudem Patch 1.07 erwartet. Dieser soll vor allem für eine stabilere Performance auf den Last-Gen-Konsolen sorgen.

