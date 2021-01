Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 3.2021

Wir wünschen euch in der Releasevorschau natürlich auch nochmal ein frohes neues Jahr. In den ersten Wochen hatten wir keine Ausgabe, da sich die Spielereleases zu Beginn des Jahres ein wenig zurückgehalten haben. Den Anfang macht ein glatzköpfiger Agent, der mal wieder ein paar neue Aufträge erhält.

Agent 47 kehrt zurück in der Releasevorschau

Hitman 3 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Stadia, Switch) – 20.1.2021

Eigentlich der zehnte Teil der Hitman-Reihe, seit 2016 aber von vorne gestartet und nun also als Teil 3 betitelt. Am Konzept wurde nicht gerüttelt, ihr begeht in der Rolle des Agent 47 wieder mal Auftragsmorde, bei denen ihr Undercover-Rollen schlüpfen und besonders unauffällig vorgehen müsst.









Teratopia (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 20.1.2021

Ein kleiner, bunter, quirliger 3D-Brawler, in dem ihr kleine Monster steuert und große Monster besiegt. Dabei verwendet es ein wenig den “Conquer’s Bad Fur Day”-Faktor, denn trotz seines knuffigen Aussehens ist das Spiel als “Rated M”, sprich ab 18 eingestuft. Grund ist laut Beschreibung Blut, Gewalt, Drogen, sexuelle Themen und vulgäre Sprache.









Her Love in the Force (Switch) – 21.1.2021

Eine romantische Visual Novel mit einem Polizeipräsidium als Schauplatz. Kenner des Genres wissen, was sie hier erwartet.









Skul: The Hero Slayer (PC) – 21.1.2021

Ein 2D pixel-art side-scrolling hack-and-slash-Spiel mit Roguelike-Ansätzen, in dem ihr euch genretypisch durch Horden von Gegnern schnetzelt und dabei neue Fertigkeiten erlernt und Waffen ausrüstet.









Und das war es auch schon mit der ersten Releasevorschau 2021. Wie ihr seht, fängt das Jahr spieletechnisch sehr ruhig an, aber damit rechnet man ja auch. Wie es in diesem Jahr spieletechnisch weitergeht, kann man ja auch noch nicht absehen, schließlich befinden wir uns ja immer noch in einer Pandemie. Wie dem auch sei, schreibt uns gerne, was ihr so zu Jahresbeginn zockt.