Monstrum 2 – Multiplayer Horror startet in den Early Access

Monstrum 2 ist für Fans von Multiplayer-Horrorspielen ein wunderbarer Auftakt für das neue Jahr. Denn mit diesem asymmetrischen Multiplayer bekommt das hoch gelobte nautische Horrorspiel Monstrum einen direkten Nachfolger. Zusammen mit einem Team menschlicher Gefangener müsst ihr aus einer verfallenen Seefestung entkommen. Dabei wird eure Gruppe von einem schrecklichen Monster gejagt.

Spiele als Gefangener oder als Monster in Monstrum 2

Vor jedem Match habt ihr die Wahl. Ihr könnt euch sowohl zusammen im Team gegen das Monster stellen, aber auch in der Rolle des Monsters die menschlichen Gefangenen jagen. Spielt ihr als Gefangener, so stehen Rätsel lösen, plündern und vor allem Teamarbeit auf der Tagesordnung. Bleibt unentdeckt und nutzt verschiedene Verstecke um eine Konfrontation mit dem Monster, das die Festung heimsucht zu vermeiden. Wurdet ihr entdeckt bleibt euch nur die Flucht um euer Leben zu retten. Als Monster habt ihr zu Beginn jedes Matches die Wahl aus einer ganzen Reihe von unterschiedlichen genetisch modifizierten Ungeheuern. Jedes besitzt einzigartige Eigenschaften und Fähigkeiten. Nutzt die Besonderheiten jedes Monsters um eure Umgebung auf taktische Weise zu benutzen und eure Opfer zu überraschen. Dabei spielt ihr nie die selbe Umgebung, denn bei jedem Match werden Karte, Rätsel, Gegenstände und Hindernisse zufällig generiert. So wird jede Partie zu einer einzigartigen, adrenalininduzierenden Herausforderung. Ab dem 28. Januar könnt ihr euer taktisches Geschick im Early Access auf Steam unter Beweis stellen. Gelingt euch die Flucht oder endet ihr als Monsterfutter?









Quelle: Junkfish