Oceanhorn: Chronos Dungeon – Neuer 16-Bit Dungeon Crawler bei Apple Arcade veröffentlicht

Mit Oceanhorn: Chronos Dungeon veröffentlich Cornfox ein Sequel für ihre bekannte Oceanhorn-Saga. In diesem von 16-Bit-Klassikern inspiriertem Dungeon Crawler begibt sich der Spieler auf eine epische Suche nach einem legendären Artefakt. Dabei stellt er sich im Kampf gegen Chronos, der Gott, der die schrecklichen Ereignisse der ursprünglichen Oceanhorn-Saga in Gang setzte. Dabei überzeugt auch dieser Teil der Saga mit der vertrauten Oceanhorn-Atmosphäre, angelehnt an klassische JRPGs der 90er Jahre.

Oceanhorn: Chronos Dungeon legt seinen Schwerpunkt auf einen spannenden lokalen Multiplayer

Nachdem das Reich Arkadien in Trümmer gelegt wurde, macht ihr euch als eine Gruppe von Abenteurern auf, um die frühere Pracht der Welt wieder herzustellen. Dabei übernimmt jeder Spieler die Kontrolle über einen anderen Charakter. Jeder wählbare Charakter hat unterschiedliche Eigenschaften und Fähigkeiten, sodass ihr die Wahl eures Charakters eurem Spielstil anpassen könnt. Dabei ist es ratsam die Auswahl möglichst unterschiedlich zu gestalten, um im Kampf von der Kombination der verschiedenen Fähigkeiten zu profitieren. Im Idealfall besteht eine Abenteuergruppe aus vier Spielern. Solltet ihr weniger sein, habt ihr die Möglichkeit während des laufenden Spiels euren Charakter auszutauschen, um die bestmögliche Kombination herauszufinden. Um das Spiel allen Altersgruppen zugänglich zu machen waren die Entwickler bemüht den Schwierigkeitsgrad stets ausgeglichen zu gestalten. Die Mechanik ist von Natur aus unkompliziert und die Action wurde altersgerecht in einem charmanten Cartoonstil dargestellt.









Quelle: Cornfox