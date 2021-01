Section 9 Interactive – Neues Sci-fi-Action-Adventure von ehemaligen “Little Nightmares”-Entwicklern in Arbeit

Fans von Little Nightmares und Co haben allen Grund zur Freude, denn Section 9 Interactive verkündete, dass das Team an einem neuen Sci-fi-Action-Adventure arbeitet. Das schwedische Entwicklerstudio besteht aus einem kleinen Team, welches vor allem durch seine leitende Arbeit an Titeln wie “Little Nightmares” oder “LittleBigPlanet PS VITA” bekannt ist. Auch ihr neues Projekt lässt an düsterer Horroratmosphäre nicht missen. Fans des Genres sollten es also unbedingt im Auge behalten.

Section 9 Interactive arbeitet hart an ihrem neuen Titel für PC und Next-Gen-Konsolen

Bisher ist weder der Titel, noch ein geplantes Erscheinungsdatum für das aktuelle Projekt des jungen Studios bekannt. Doch haben die Entwickler bereits einige kurze Einblicke in verschiedene Gameplayszenen mit uns geteilt. Diese erinnern grafisch stark an ihrer früheren Werke und nicht nur das. Auch die gewohnte Gruselatmosphäre sorgt bereits in den nur sekundenlangen Clips für Gänsehaut pur. Außerdem bekommen wir einen kleinen Vorgeschmack der angsteinflößenden Gegner, die in der neuen Welt auf uns warten. Diese erinnern zum Teil an die Monster, denen wir in Titeln wie “Dead Space” oder “Bioshock” begegnet sind. Anders als in “Little Nightmares” beispielsweise, haben wir in diesen Scifi-Adventure die Möglichkeit zu kämpfen. Bisher veröffentlichte Clips zeigen deutlich, dass der spielbare Hauptcharakter in Besitz einer Schusswaffe ist. Ob es im Laufe des Spiels noch eine größere Auswahl geben wird bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall verspricht das neue Projekt von Section 9 ein furchterregendes Sci-fi-Adventure zu werden.

Quelle: Section 9 Interactive