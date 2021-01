Harvest Moon: One World – Launch für PS4 und Switch bestätigt

Auf den neuen Teil des beliebten Farmsimulators Harvest Moon: One World warten die Fans dieser Reihe schon eine ganze Weile. Im Dezember 2020 kündigte Natsume offiziell den Release des Titels auf der Playstation 4, sowie der Nintendo Switch an. Wie so oft im vergangenen Jahr litt die Entwicklung an den Folgen der weltweiten Coronapandemie, sodass nur wenige Wochen nach Bekanntgabe des Releasetermins der Launch bereits verschoben wurde.

Harvest Moon: One World erscheint in Europa am 05. März 2021

Im Frühjahr 2021 ist es endlich soweit und der neuste Ableger der Harvest Moon-Reihe kann sich bewehren. Während sich Spieler in den USA bereits am 02. März in das Farmleben stürzen können, müssen sich die europäischen Fans ein paar Tage länger gedulden. Doch das Warten lohnt sich. Laut den Entwicklern ist One World das bisher größte Harvest Moon aller Zeiten. Während man alle Facetten des Farmlebens aus erster Hand erlebt, gibt es unendliche Weiten und zahlreiche interessante Dörfer zu erkunden. Dabei hat jedes Gebiet, das ihr erkundet, seine eigene Flora und Fauna. Außerdem hält dieser Teil eine ganze Reihe neuer Tierarten bereit, die ihr auf eurer Farm umsorgen könnt. Neben den klassischen Tieren, wie Hühnern und Schweinen, habt ihr nun auch die Möglichkeit euch um exotischere Tiere, wie Kamele oder Rentiere zu kümmern. Vorerst erscheint das Spiel nur für die Playstation 4 und die Nintendo Switch, ein Release für die Xbox One ist aber in Planung.









Quelle: Natsume Inc