Playstation Plus – Das kommt im Januar für Abonnenten

Das neue Jahr hat begonnen und Sony veröffentlicht schon morgen die ersten Playstation Plus Titel für alle Abonnenten. Action und RPG Fans sollten in diesem Monat auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen und sollten sich die neuen Titel nicht entgehen lassen.

Playstation Plus erhält seine ersten Titel in 2021

Das neue Jahr 2021 ist da und wird hoffentlich besser als das letzte und zumindest die neuen PS Plus Titel sind schon einmal ein guter Start. Egal ob ihr Action mit einem gefräßigen Hai oder einer Abenteurerin erleben wollt oder in ein RPG abtauchen wollt, beides sollte diesmal möglich sein.

Den Start macht die PS5 Version von Maneater, indem ihr die Kontrolle über einen Hai übernehmt und Chaos in einer Küstenstadt verbreitet. Dabei könnt ihr euren Hai upgraden und zu einem besseren Jäger machen. Wer auf Action an Land steht, kann sich auf Shadow of the Tomb Raider freuen und mit Lara ein neues Abenteuer erleben.

Den Abschluss macht der RPG Überraschungstitel GreedFall der euch auf eine geheimnisvolle Insel führt. Dort erwarten euch viele Mysterien, Intrigen und vielleicht auch ein Heilmittel für eine rätselhafte Krankheit die eure Heimat befallen hat.

Angebot Demon's Souls - [PlayStation 5] Dieses vollständig neu entwickelte Remake lässt dich die verstörende Geschichte und die knallharten Kämpfe von Demon's Souls erneut erleben

In diesem Remake stellen sich die Spieler den Herausforderungen des Originals, die jedoch von Grund auf neu gestaltet wurden

Zwei Grafikmodi: 4K-Modus oder High-Frame-Rate-Modus

Quelle: blog.de.playstation.com