Kingdom Come: Deliverance – Kommt die Royal Edition für Nintendo Switch?

Mit Kingdom Come: Deliverance erschien ursprünglich im Februar 2018 das actionreiche First-Person-Rollenspiel aus dem Hause des tschechischen Entwicklers Warhorse Studios für PC, PlayStation 4 als auch Xbox One. Nur ein Jahr später folgte daraufhin mit der Royal Edition eine Fassung, die nicht nur allerhand Neuerungen mit sich brachte sondern ebenfalls alle bislang erschienen DLC’s dem Käufer bereitstellte. Nun ist ein Leak aufgetaucht, der genau diese Complete Edition auch für Nintendos aktuelle Hybrid-Konsole bestätigt.

Kingdom Come: Deliverance bald für Nintendo Switch?

Der Leak wurde dabei bei Nintendo selbst gesichtet. So war die Royal Edition des von Kritikern gelobten Rollenspiels zuletzt auf der japanischen Webseite des Konzerns zu sehen. Dieser wurde indes sogar mit einem Releasedatum versehen. Wenn es sich herbei nicht um einen Fehler seitens Nintendo handelt, soll Kingdom Come: Deliverance bereits am 18. Februar 2021auf der Nintendo Switch zur Verfügung stehen. Als Publisher wird demnach in den japanischen Gefilden DMM GAMES fungieren, diese haben bereits zuletzt die PlayStation 4-Version des Rollenspiels veröffentlicht. Hierzulande kümmerte sich bislang Koch Media um den Betreib des Titels. Weder diese noch Entwickler Warhorse Studios äußerten sich bislang offiziell zu der Portierung für Nintendos Hybrid-Konsole.

Quelle: Nintendo Life