Back 4 Blood – Neues Video gibt Einblicke in die Entstehungsgeschichte

Unter dem Titel Back 4 Blood entsteht bei Entwickler Turtle Rock Studios derzeit ein brandneuer Multiplayer-Shooter mit offensichtlichen Left-4-Dead-Anleihen. In einem frischen Video stellen die Macher nun ihre Vision vor und geben neue Einblicke in die Entwicklungshintergründe.

Neues Bewegtbilder blickt hinter die Kulissen

Spätestens nachdem der Zombie-Actiontitel im vergangenen Dezember seine Closed-Alpha-Phase erfolgreich hinter sich gebracht hat, ist der Multiplayer-Shooter in aller Munde. Als spiritueller Nachfolger zu Valves populären Left-4-Dead-Spielen will das Original-Entwicklerteam das eigene Genre nun vollumfänglich revolutionieren.

In einer neuen Video-Reihe gewähren die EntwicklerInnen hierzu erste Einblicke in die Entstehungsgeschichte hinter dem Titel sowie zur Vision, die das Team verfolgt. Demzufolge hat man sich Großes vorgenommen und will das Spiel zu einem einzigartigen Erlebnis machen, das sich von seinen erfolgreichen Vorgängern abhebt. Dazu will man vor allem die einzelnen Charaktere weiter ausarbeiten und ihnen mehr Tiefe geben. Das vollständige, etwa 6-minütige Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Back 4 Blood befindet sich derzeit für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One sowie für den PC in Entwicklung. Eine Veröffentlichung ist aktuell für den 22. Juni 2021 geplant und liegt damit bereits im greifbarer Nähe.









Quelle: Turtle Rock Studios