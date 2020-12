Back 4 Blood – Left 4 Dead-Macher zeigen erstes Gameplay

Die Game Awards, welche in der vergangenen Nacht stattfanden, offenbarten endlich Gameplay zu Back 4 Blood. Die ehemaligen Macher von Left 4 Dead zeigten gleich zwei Trailer zu ihrem neuen Projekt. Wie es scheint wird es spielerisch ein inoffizielles Left 4 Dead 3.

Back 4 Blood wird größer als Left 4 Dead

In dem Gameplay-Trailer schießen sich 4 Protagonisten durch eine Horde von Zombies bei Nacht. Beginnend von einem Safe-House geht es weiter durch zahlreiche Mengen an Untoten. Dabei bekommt man auch einen ersten Eindruck verschiedener Zombie-Arten. So taucht in dem Trailer etwa ein sehr schneller Zombie auf, der auch besonders gut springen und klettern kann. Auch in ihrer Größe überragen einige Feinde jene aus den bekannten Left 4 Dead-Ablegern.

Die Entwickler betonen, dass Sie unbedingt noch ein Spiel dieser Art entwickeln wollten, nur größer und mit noch verschiedeneren Zombies. Zudem könnt ihr schon bald in die Alpha rein schnuppern. Diese beginnt bereits am 17. Dezember. Der tatsächliche Release wurde auf den 22. Juni 2021 datiert. Der Koop-Shooter erscheint für PC, PS4, PS5, sowie Xbox One und Series-Konsolen.

PlayStation Plus Mitgliedschaft | 12 Monate | deutsches Konto | PS4 Download Code Mit PlayStation Plus Mitgliedschaft 12 Monate, erhalten Sie monatlich exklusive Rabatte im PlayStation Store und ausgewählte Spiele ohne zusätzliche Kosten.

Das Herunterladen ist einfach. Nachdem Sie den Kauf abgeschlossen haben, erhalten Sie einen Link auf der Bestellbestätigungs-Seite mit genauen Informationen zum Download. Dieser Link ist auch in Ihrer Spiele & Software Bibliothek gespeichert.

Ihre Freunde haben gerade keine Zeit und Sie haben keine Lust auf Single-Player? Dann stürzen Sie sich mit PlayStation Plus in‘s Abenteuer Online-Multiplayer.

Holen Sie sich jetzt jeden Monat 2 Spiele für PS4. Das sind insgesamt mehr als 24 Spiele im Jahr ohne zusätzliche Kosten. Und sie gehören Ihnen, solange Sie Mitglied sind.

Quelle: Turtle Rock Studios/ Warner Bros.