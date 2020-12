Xbox Game Pass – Kommt die Phoenix Wright: Ace Attorney-Reihe?

Erst vergangene Woche gab Microsoft bekannt, welche Spiele in diesem Monat Einzug in den Game Pass halten werden. Mitunter dabei Blockbuster wie Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age als auch Remedy’s Control. Nun scheinen erste Andeutungen seitens Microsoft als auch Publisher Capcom gemacht worden zu sein, die auf eine weitere populäre IP hinweisen.

Wird die Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogie Teil vom Xbox Game Pass?

So sprach Capcom über den offiziellen Twitter Account der Rollenspiel-Reihe Dragon Quest unlängst den Release des elften Ablegers via Microsofts Abo-Dienstes an. In diesem Zusammenhang verwendete der japanische Publisher Bildmaterial, dass die Charaktere des rundenbasierten Rollenspiel-Hits in einer bekannten Pose alla Phoenix Wright darstellte. Als dann der offizielle Ace Attorney-Twitter-Account mit einem nachdenklichen Emoji antwortete, begann die Gerüchteküche zu brodeln. Microsoft ließ es sich dann nicht nehmen sich ebenfalls in die Konversation einzumischen. Mit den Worten “Wait a second.. [nach links und rechts deutende Zeigefinger] What’s happening?!” scheint die Aufnahme der populären Adventure-Reihe zumindest nun sehr wahrscheinlich. Eine offizielle Bestätigung steht seitens Microsoft allerdings noch aus. Interessant in diesem Zusammenhang: Der Ace Attorney-Twitter-Account wurde in der Vergangenheit lediglich verwendet wenn neue Informationen zu Spielen bekannt gegeben werden sollten.

Quelle: PCGamesN.com