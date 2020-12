Fahrenheit – 15th Anniversary Edition auf 2021 verschoben

Die 15th Anniversary Edition zum Kult-Klassiker Fahrenheit erscheint nicht mehr wie geplant in diesem Jahr. Fans des Adventures müssen sich vorraussichtlich bis 2021 gedulden.

Schwierigkeiten in der Herstellung

In letzter Minute hat Entwickler Quantic Dreams die 15th Anniversary Edition von Fahrenheit auf unbestimmte Zeit verschoben. Wie Meridiem Games bekannt gab, kam es bei der Produktion unerwartet zu Verzögerungen, sodass man den Release für 2020 nicht mehr einhalten kann. Damit verpasst die Edition auch gleichsam den 15. Geburtstag des Spiels.

Einen neuen Termin gibt es indes zwar noch nicht, man zeigt sich jedoch zuversichtlich die Jubiläumsausgabe noch im 1. Quartal 2021 final auf den Markt zu bringen.

Die Anniversary Edition schlägt mit rund 30 Euro zu Buche und erscheint lediglich für PlayStation 4. Die Version beinhaltet neben einer schicken Sammlerbox auch ein Sticker-Set, ein Artbook sowie ein Dankesschreiben des Entwicklerteams Quantic Dream. Das Originalspiel wurde bereits im Jahr 2005 veröffentlicht und dreht sich um den Charakter Lucas Kane. Dieser kommt mit einer mysteriösen Mord-Serie in New York City in Berührung und wird plötzlich nicht nur von der Polizei gejagt.

Quelle: Eurogamer