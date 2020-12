Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 50.2020

Wir werden in dieser Woche natürlich in der Releasevorschau wie gewohnt alle Titel auflisten, die neu auf dem Markt erscheinen, jedoch werden sie alle von einem ganz bestimmten Release überschattet. Wenn jetzt nicht kurz vorher noch etwas passiert, wird wohl eines der am meist erwarteten Spiele veröffentlicht. Fröhliche Cyberpunk 2077-Woche an alle Gamer.

Cyberpunk 2077 und noch ein paar andere Spiele in der Releasevorschau

Drawn to Life: Two Realms (PC, Switch, Mobile) – 7. Dezember

Die beliebte Adventure-Reihe, bei dem ihr alles von eurem Charakter, euren Waffen bis hin zu hilfreichen Plattformen selber zeichnen müsst, geht in die dritte Runde. Der letzte Teil ist immerhin schon 11 Jahre her, also spielt auch eine gewisse Nostalgie mit.







Puyo Puyo Tetris 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 8. Dezember

Eigentlich brauch man hier nichts erklären, die Puzzle-Klassiker Tetris und Puyo Puyo in einem bunten Gesamtpaket mit neuen Modi, Abenteuern und mehr.







Call of the Sea (PC, Xbox One, XSX) – 8. Dezember

Dieses First-Person-Adventure schickt euch auf eine tropische Insel, auf der ihr knifflige Rätsel lösen müsst. Hier geht allerdings nicht alles mit natürlichen Dingen zu.







Cyberpunk 2077 (PC, Xbox One, PS4, Stadia) – 10. Dezember

Nach all den Verschiebungen, all den Kontroversen und Diskussionen ist es nun endlich soweit und das futuristische Abenteuer von CD Project kommt endlich auf den Markt. Mit so viel veröffentlichtem Gameplaymaterial weiß denke ich mal jeder, was da für ein heftiger Brocken auf uns zukommt.







AVICII Invector (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 10. Dezember

Der schwedische DJ AVICII weilt leider nicht mehr unter uns, doch seine Musik und sein Stil werden für immer unvergessen bleiben. In diesem Rhythmusspiel könnt ihr seine besten Hits auf außergewöhnliche Art neu erleben und nachspielen.







Medal of Honor: Above and Beyond (Oculus) – 11. Dezember

Hattet ihr auf dem Schirm, dass ein neues Medal of Honor diese Woche erscheint? Nun, es ist lediglich ein VR-Titel, aber immerhin.







PixelJunk Eden 2 (Switch) – 11. Dezember

Aus dem Trailer wird man nicht so ganz schlau, worum es in diesem optisch ansprechenden Indiespiel geht, aber ihr müsst wohl eure Figuren herumschleudern…oder so.







Space Invaders Forever (PS4, Switch) – 11. Dezember

Einer der wohl bekanntesten Retro-Spieleklassiker schlechthin feiert sein Comeback. Drei verschiedene Space Invaders-Spiele gibt es in dieser Collection: Space Invaders Extreme, Space Invaders Gigamax 4 SE und Arkanoid vs Space Invaders.







Alba: A Wildlife Adventure (PC, Mobile) – 11. Dezember

Zu guter Letzt haben wir noch ein absolut knuffiges und tierisches Indie-Adventure für euch. Es muss halt auch etwas für die kleineren Zocker dabei sein.







Tja, das war die dieswöchige Releasevorschau. Es geht wohl, seien wir mal ehrlich, wirklich nur um diesen einen Titel, oder?