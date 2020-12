Nine Witches: Family Disruption – Humoristisches Adventure in einer alternativen Zeitlinie

Mit Nine Witches: Family Disruption erschufen Indiesruption Games ein humoristisches Einzelspieler-Abenteuer in einem charmanten Retro-Pixel-Stil. Im Jahr 1944 begleiten wir den Professor Alexei Krakowitz und seinen Assistenten Akiro Kagasawa auf ihrem mutigen Kreuzzug gegen Adolf Hitler und die NASDAP. Während wir die Kontrolle über die beiden spielbaren Helden übernehmen treffen wir immer wieder auf skurrile Charaktere und knifflige Rätsel, die es zu lösen gilt um die Welt zu retten.

Nine Witches: Family Disruption garantiert eine einzigartige und originelle Geschichte ohne Hollywood Klischees

Während die deutsche Kriegsmaschinerie die absolute Kontrolle über einen Großteil Europas inne hielt befehligte Friedrich von Darka die Spezialabteilung, genannt Okkulte-SS. Diese war als einzige im Dritten Reich für die Erforschung des Okkultismus verantwortlich. Als sich die deutsche Armee 1944 aus Furcht vor der Roten Armee zurück ziehen wollte, machte sich die Okkulte-SS bereit ihren schrecklichsten Gegenschlag auszuführen. Um die Pläne der Okkulten-SS zu vereiteln und den uralten Fluch zu brechen machen sich unsere beiden Helden auf den Weg in das norwegische Dorf Sundäe. Dort gehen schon seit einiger Zeit geheimnisvolle Dinge vor sich, sodass die Okkulte-SS zur Ausführung ihrer Pläne dorthin zurück zog. Um die Welt zu retten müssen der querschnittsgelähmte Professor und sein Assistent mit den Toten kommunizieren, sodass sie in der Lage sind die zahlreichen Rätsel zu lösen und so den Fluch zu brechen. Denn ein übernatürliches Problem erfordert eine übernatürliche Lösung.







Quelle: Indiesruption Games