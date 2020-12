Surviving The Aftermath – Neues Update passend zur kalten Jahreszeit

Das Strategiespiel Surviving The Aftermath nimmt uns mit in ein Endzeitszenario. Nachdem die Erde von einer atomaren Katastrophe zerstört wurde, ist es nun unsere Aufgabe für die letzten Überlebenden der Menschheit ein neues, sicheres Zuhause aufzubauen. Das Spiel befindet sich seit Oktober 2019 im Early Access. Seit dem arbeiten die Entwickler eifrig daran es zu verbessern und zu erweitern. Das neuste Update bringt, passend zum Jahresende, eisige Temperaturen mit sich.

Wappnet euch gegen den nuklearen Winter in Surviving The Aftermath

“Winter is coming” lautet das Motto des neusten Updates für das Endzeit-Aufbauspiel. Und dieser kommt in seiner unerbittlichsten Form. Mit Update 12 führen die Entwickler eine neue Jahreszeit in ihr Spiel ein, die das Überleben eurer Kolonie hart auf die Probe stellt. Über mehrere Tage hinweg ist eure Kolonie erbarmungslosen Winterstürmen mit eisigen Winden und jeder Menge Schnee ausgesetzt. Wenn ihr nicht rechtzeitig für ausreichen Vorrat an Brennholz, Kleidung und Lebensmitteln gesorgt habt, besteht euren Kolonisten ein grausamer Tod an Unterkühlung bevor. Zusätzlich erwarten euch eine ganze Reihe neuer und überarbeiteter Quest, sowie ein verbessertes Kampfsystem. Außerdem wurde neben zwei neuen Überlagerungsmodi ebenfalls der Handel und die Weltkarte verbessert und erweitert. Hier orientierten sich die Entwickler stark am Feedback und den Wünschen der Community. Natürlich wurden noch wesentlich mehr Änderungen und Verbesserungen eingebaut, die die kommende Wintersaison zu einer spannenden und abgerundeten Herausforderung machen.







