Haven – RPG über Liebe, Rebellion und Freiheit

Heute feierte das neue RPG von The Games Bakers “Haven” seinen Release auf diversen Plattformen. In diesem bunt animierten Adventure begleitet der Spieler ein sich liebendes Paar, welches versucht sich auf einem fremden Planeten ein neues Leben aufzubauen. Er übernimmt die Kontrolle über beide Charaktere gleichzeitig und muss versuchen durch perfektes Timing und Rhythmus sie und ihre Beziehung zu retten. Bisher könnt ihr das RPG auf dem PC, der Xbox One, sowie den beiden Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X|S erleben. Eine Version für die PS4, sowie für die Nintendo Switch ist für 2021 geplant.

Haven entführt euch auf einen schaurig schönen und instabilen Planeten

Die beiden Liebenden Yu und Kay haben für einander alles aufgegeben um zusammen auf einen verlorenen Planten zu fliehen. Dort hoffen sie ein gemeinsames Leben führen zu können. Zusammen gleiten sie über seltsame Landschaften und erkunden eine zerborstene Welt. Stets auf der Suche nach Materialien, um das Schiff, mit dem sie ankamen zu einem gemütlichen Zuhause zu verwandeln. Als Spieler erlebt man den Alltag des Pärchens aus erster Hand. Die vielen kostbaren, aber auch die schwierigen Momente. Gemeinsam kocht und bastelt ihr, sammelt Ressourcen um es bis zu nächsten Tag zu schaffen. Gefahren, die euren Weg kreuzen bekämpft ihr gemeinsam. Dabei ist es notwendig die Aktionen der beiden Charaktere im Kampf gut aufeinander abzustimmen. Durch einen aufregenden Soundtrack, komponiert von dem renommierten Musiker Danger, wird die Atmosphäre dieses emotionalen Abenteuers perfekt abgerundet.







Quelle: The Game Bakers