Gods Will Fall – Releasetermin für düsteren Fantasytitel

Das in Manchester ansässige Studio Clever Beans entwickelte mit Gods Will Fall ein düsteres Fantasy-Action-Spiel im charmanten Comicstil. Das Spiel erzählt die Geschichte der letzten überlebenden keltischen Kriegern einer besiegten Armee. Diese begeben sich auf den letzten verzweifelten Versuch die Menschheit aus dem erbarmungslosen Griff der Götter zu befreien.

Ab dem 29. Januar 2021 könnt ihr in Gods Will Fall in brutale Schlachten gegen die Götter ziehen

Seit Jahrtausenden besteht die Herrschaft der Götter geprägt von Grausamkeit und Leid. Von jedem Menschen erwarten sie Huldigung und blinden Gehorsam, andern Falls wartet ein langsamer und gnadenloser Tod. Nun stellt sich ein letzter keltischer Krieger-Klan gegen die Herrschaft der Götter. Als Spieler wählen wir einen aus den 8 unterschiedlichen Kriegern, von denen jeder eine exklusive Waffengattung besitzt. In der Rolle des gewählten Helden erkunden wir eine Welt der Dualität. Die üppigen, friedvollen Landschaften der Oberwelt stehen im Kontrast zu den Reichen der Götter, von denen uns hinter jedem gefunden Portal eines erwartet. Diese wurden auf dem Leid der Menschheit erbaut und wimmeln voller schauriger Kreaturen, denen wir uns im Kampf stellen müssen. Dafür setzt das Spiel auf einen “Pick up & Play”-Kampfstil, der leicht zu erlernen, jedoch schwer zu meistern ist. So erwartet den Spieler hinter jedem Portal eine riesige Herausforderung und mit jedem Mal ein neues, individuelles Abenteuer.

Angebot WipEout Omega Collection - [PlayStation 4] Die Schwerkraft endet ... und das Rennen beginnt! Erlebe die Anziehungskraft wahrer Größe...

Quelle: Deep Silver