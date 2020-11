The Wonderful 101 Remastered – Demo-Version im Anflug

Das kunterbunte Superheldenabenteuer The Wonderful 101 Remastered wird offenbar schon bald mit einer ausführlichen Demo-Version bedacht. Eine offizielle Ankündigung steht aktuell allerdings noch aus.

Mit The Wonderful 101 Remastered wurde erst im Frühjahr diesen Jahres eine überarbeitete Version des WiiU-Klassikers veröffentlicht, die das kultige Action-Spiel auch auf anderen Plattformen bereitstellt. Unentschlossene erhalten nun offenbar bald sogar Zugriff auf eine kostenfreie Spieldemo. Darauf lässt nun zumindest der nordamerikanische PlayStation Store schließen.

So wurde in den Datensätzen der Vertriebsplattform unlängst die sogenannte „Wonder-Size Cadet Demo“ zu „The Wonderful 101 Remastered“ gesichtet. Die Probierfassung wird den Hinweisen zufolge aller Vorraussicht nach noch in dieser Woche online gehen. Ebenso kann man davon ausgehen, dass die Demo einen Spielstand-Transfer unterstützen wird, sodass Tester ihr Spiel auch nach Kauf der Vollversion fortsetzen können.

Allzu viele Informationen zur Demo liegen aktuell allerdings nicht vor. Zuletzt hatte das Update mit der Versionsnummer 1.03 für Aufsehen gesorgt, denn auch hier fanden sich Hinweise auf eine mögliche Spieldemo.

The game The Wonderful 101: Remastered Wonder-Size Cadet Demo with id CUSA24789 has been added to the PS4 american PSN! pic.twitter.com/omvuDESlDs

— PSN releases (@psnrelease2) November 30, 2020