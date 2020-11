Unto The End – Cinematischer Plattformer in einer handgefertigten Welt

In dem Debuttitel von 2 Ton Studios Unto The End erlebt man ein herausforderndes Kampfabenteuer mit intensiven Schwertkämpfen. Die liebevoll gestaltete Welt, die man während des Spielens durchquert wurde von dem zweiköpfigen Team von Hand gefertigt. Das Ehepaar legte bei der Entwicklung sehr viel Wert darauf, dass der Fokus des Spiels stets auf dem Spieler liegt. Mit den alt bewehrten Angriffskombinationen kommt man hier nicht ans Ziel. Viel mehr verlangt das Spiel eine gute Beobachtungsgabe und effektive Aktionen. Ab dem 10. Dezember könnt ihr euer Geschick im Umgang mit dem Schwert unter Beweis stellen.

Begib dich in Unto The End auf eine verzweifelte Reise zurück zu deiner Familie

Damit wäre die Geschichte dieses Adventures prinzipiell schon erzählt. In der Rolle eines Kriegers ist es unser Ziel zu unserer Familie zurück zu finden. Auf unserer Reise begegnen wir immer wieder neuen Kreaturen, welche wir zu bekämpfen haben. Die Besonderheit hier liegt darin, dass jede Kreatur auf unserer Reise ebenso stark und klug ist wie unser Charakter. Es gibt weder einfache Feinde, noch Bossgegner. Außerdem kann jeder Kampf mit nur 2 oder 3 Treffern gewonnen, aber auch verloren werden. So sorgen die Entwickler dafür, dass wir uns jedem einzelnen Kampf mit einer gewissen Vorsicht nähern und uns voll auf diesen konzentrieren. Wichtig hierbei ist es die Aktionen unserer Gegner genau zu lesen und geschickt darauf zu reagieren. So entstehen einzigartige und herausfordernde Kämpfe. Zusammen mit einer bewegenden Geschichte machen diese Unto The End zu einer ganz besonderen Erfahrung.

Quelle: 2 Ton Studios