Pokémon – Logo zum 25. Jubiläum enthüllt

Es ist eine Zeit, in der viele Videospielmarken ein großes Jubiläum feiern und Pokémon gehört auch dazu. Während Mario dieses Jahr 35 Jahre alt wurde und Sonic im nächsten Jahr das 30. Jubiläum feiert, werden die kleinen Taschenmonster im nächsten Jahr 25. Nun wurde das offizielle Logo der Feierlichkeiten enthüllt.

Pokémon feiert den 25. Geburtstag

Am 27. Februar 1996 erschienen in Japan die Grüne und Blaue Edition der Gameboyspiele und starteten so eine Marke, die zur erfolgreichsten Marke der Welt werden sollte. Nahezu jeder Mensch auf der Welt weiß etwas mit Pikachu anzufangen. Daher wundert es auch nicht, dass die gelbe Elektromaus eine große Rolle im Jubiläumslogo spielt.

Angekündigt wurde die Jubiläumsaktion auf der Thanksgiving Parade der Kaufhauskette Macy’s in den USA. Diese fiel dieses Jahr etwas kleiner aus, dennoch fand sie statt. Hier tanzten einige Leute in Pikachukostümen auf dem Herald Square in New York zum ikonischen Intro der TV-Serie, während ein Banner mit dem Logo enthüllt wurde.

Was das Jubiläum uns spieletechnisch bringen wird, müssen wir abwarten. Bisher wissen wir nur, dass ein neues Pokémon Snap auf dem Weg ist, ob zum 25. Jubiläum noch weitere Spiele folgen, wurde nicht angekündigt.

Quelle: allgamesdelta