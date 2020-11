Epic Games Store – MudRunner jetzt gratis sichern

MudRunner kostenfrei im Epic Games Store

So können sich Account-Inhaber derzeit das Rennspiel MudRunner vollkommen kostenfrei herunterladen. Die Simulation erschien ursprünglich 2017 unter dem Namen Spintires: Mudrunner und gewährt euch die Kontrolle über die verschiedensten Geländefahrzeuge. Mit Karte und Kompass ausgestattet, könnt ihr nun die sibirische Sandbox eigenständig erkunden. Zusätzliche sehen euch ebenfalls diverse Inhaltserweiterungen kostenlos zur Verfügung. Dazu zählen die drei DLCs The Ridge, The Valley und Old-timers. Einzig und allein das Addon American Wilds ist hierbei nicht enthalten. Dieses schlägt derzeit mit einem Preis von 10 Euro zu Buche. Unter dem Titel Snowrunner ist in diesem Jahr im Übrigen der Nachfolger zu MudRunner veröffentlicht worden.