Cuphead – DLC “Der köstliche letzte Gang” auf 2021 verschoben

Die geplante Download-Erweiterung “Der köstliche letzte Gang” für das Actionspiel Cuphead wird nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Fans müssen sich bis ins kommende Jahr gedulden.

Das verantwortliche Studio MDHR sah sich aufgrund der aktuellen Situation in diesen Tagen dazu gezwungen den langerwarteten Cuphead-DLC “Der köstliche letzte Gang” ein weiteres Mal auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Der Release wird zwar grob für 2021 angepeilt, ein konkretes Datum steht allerdings noch nicht fest.

Ursprünglich sollte die Erweiterung sogar bereits 2019 auf den Markt kommen, wurde allerdings kurzerhand auf dieses Jahr verschoben, um gewisse Qualitätsstandards sicherstellen zu können. Doch scheinbar kann das Entwicklerstudio auch diesen Termin nicht mehr halten.

Via Twitter begründete man die Entscheidung damit, dass es durch die Corona-Pandemie zu Verzögerungen in der Entwicklungsarbeit kam, die man nun ausgleichen müsse. Nichtsdestotrotz zeigt sich das Studio weiterhin zuversichtlich und verspricht trotz aller Unwägbarkeiten das bestmögliche Produkt abzuliefern.

“Wir geben uns nicht damit zufrieden, dass dieses letzte Kapitel weniger ist als unsere beste Arbeit. Während der gesamten Entwicklung haben wir uns der Herausforderung gestellt, alles, was wir bei der Entwicklung von Cuphead gelernt haben, in die Qualität der Animation, des Designs und der Musik von Der köstliche letzte Gang einfließen zu lassen.”

In the wake of the ongoing global pandemic affecting so many, we have made the difficult decision to push back the release of The Delicious Last Course. For our wonderful Cuphead community, we've prepared a letter from Studio MDHR founders Chad & Jared Moldenhauer to share more. pic.twitter.com/XiU57Wcn1y

— Studio MDHR (@StudioMDHR) November 25, 2020