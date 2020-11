Black Friday – Top Angebote auf einem Blick

Für viele Händler beginnt der Black Friday schon heute und geht damit die ganze Woche. Welche Angebote es gibt und wo ihr diese finden könnt, haben wir euch hier kompakt zusammengefasst.

Amazon

Die Black Friday Week gibt es schon länger bei Amazon und begann schon am 20. und geht bis zum 30. November. Das sind einige der Top Angebote:

Hardware:

Spiele:

Update: Nun hat der Black Friday richtig bei Amazon angefangen. Auch Amazon-Geräte sind für einen Schnäppchenpreis zu haben.

Secretlab

Wer fürs Home Office oder zum Zocken noch einen Stuhl braucht, der sollte bei Secretlab vorbeischauen:

Stühle:

Secretlab OMEGA 349 Euro statt 419 Euro Secretlab TITAN 389 Euro statt 459 Euro

Alternate

Bei Alternate gibt es jeden Tag neue Angebote.

Am Montag könnt ihr euch auf TV, Beamer, Lautsprecher, Lego und mehr freuen!

Der Dienstag bring euch heute Haushaltsgeräte, sowie Freizeitartikel und Werkzeuge. Wer einen Weber Grill sucht, sollte da fündig werden.

Mittwoch ist der perfekte Tag für uns, denn Hardware wie Monitore, Maus und Tastatur sind im Angebot. Spiele und Controller gibt es auch zu vergünstigten Preisen. Es wird Zeit, euren PC mal ordentlich aufzurüsten!

Mit dem Mittwoch gab es schon ordentlich Hardware zum Bestpreis, aber am Donnerstag legt Alternate noch eine Schippe drauf. Prozessor, Arbeitsspeicher oder Grafikkarte gefällig?

MediaMarkt / Saturn

Natürlich springen Media Markt und Saturn auf den Zug auf und hat ein paar schöne Angebote für euch. Ich habe hier mal die MediaMarkt Artikel verlinkt, da diese sich zum Großteil mit Saturn decken:

Hardware / Spielzeug / Games:

OTTO

Auch OTTO ist bei der Woche dabei und hat einiges zu bieten.

Hardware / Games / Bundles:

Die Liste wird täglich erweitert, also habt ein Auge auf die Seite! Was wollt ihr euch denn noch so zum Schwarzen Freitag holen?

