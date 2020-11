Red Dead Online – Standalone-Version angekündigt

Publisher Rockstar Games hat in den vergangenen Jahren mit den Multiplayer-Modi zum Western-Epos Red Dead Redemption 2 sowie zum Open-World-Blockbuster Grand Theft Auto V bereits einen immensen Mehrwert zu den bekannten Singleplayer-Kampagnen angeboten. Spieler, die bislang eines dieser Titel nicht ihr Eigen nennen konnten, durften auch nicht in den Genuss der Mehrpieler-Modi kommen. Dies soll sich nun zumindest mit Blick auf Red Dead Redemaption 2 ändern.

Red Dead Online mit einem Rabatt von 75%

So kündigte Rockstar Games unlängst an, dass Red Dead Online ab Dezember als vollkommen eigenständiges Spiel käuflich zu werben sein wird. Spieler müssen zukünftig also nicht mehr das Hauptspiel besitzen, um mit ihren Freunden den Wilden Westen unsicher zu machen. Ab dem 1. Dezember kann die Standalone-Version im Windows und PlayStation Store sowie auf Steam, via Epic Games und im hauseigenen Launcher zu einem Preis von 4,99 € erworben werden. Dabei handelt es sich allerdings um einen Einführungspreis. Ab Februar 2021 soll das Spiel dann zu einem Preis von 19,99 € zu Buche schlagen, also knapp 75 % mehr kosten. Der Online-Titel fällt mit 123 GB zudem recht groß aus.

Für die Zukunft der Standalone-Fassung plant Rockstar Games zudem einige neue Inhalte. Unter anderem sollen so Charaktere weiter ausgearbeitet werden und stärker in den Fokus rücken.

Red dead redemption 2 erschien ursprünglich am 26. October 2018. Zuletzt sorgten Gerüchte um eine mögliche Remaster-Version zum Western-Epos für Aufsehen.