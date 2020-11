Warframe – Playstation 5 Version erscheint diese Woche

Die Playstation 5 ist jetzt schon fast eine Woche in den Wohnzimmern glücklicher Gamer und auch mehr Next Gen Updates rollen an. Auch Warframe bekommt bekommt schon in dieser Woche sein Playstation 5 Update und damit einige Verbesserungen.

Warframe kommt diese Woche auf die Playstation 5

Schon vor dem Release der Next Gen Konsolen hatten Digital Extremes ein Upgrade für deren Space Ninja Shooter angekündigt. Einen genauen Termin konnte das Team zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht geben, jedoch hat sich das jetzt geändert.

Noch diese Woche, am 26. November soll das Next Gen Update für die Playstation 5 erscheinen und somit einige Verbesserungen bringen. Wobei das Spiel mit 60fps laufen und eine Auflösung bis zu 4K unterstützen wird. Auch die neuen Möglichkeiten des DualSense Controllers werden unterstützt.

Natürlich soll auch die Xbox Series X das Update erhalten, wann das jedoch erscheinen wird, wurde bisher noch nicht angekündigt. Auch ist noch unklar wann das Deimos Arcana Update für die Konsolen erscheinen wird und die neuen Inhalte vom PC mitbringt.

Quelle: Digital Extremes