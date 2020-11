Tomb Raider Reloaded – Neuer Ableger für mobile Geräte angekündigt

Der nächste Ausflug von Abenteurerin Lara Croft findet ein weiteres Mal auf mobilen Endgeräten statt. Konkrete Informationen zum neuen Actionspiel sind bis dato allerdings noch rar gesät.

Unter dem Titel Tomb Raider Reloaded befindet sich bei Square Enix derzeit ein neuer Ableger der populären Actionserie in Arbeit. Das Spiel wird allerdings lediglich für mobile Endgeräte erscheinen und vermutlich nicht etwa für leistungsstärkere Plattformen veröffentlicht werden. Die konkreten Systeme gab man bisher zwar nicht bekannt, iOS und Android dürften sich aber aller Voraussicht nach darunter befinden.

Entwickelt wird der Titel aktuell bei Emerald City Games, welche sich unter anderem bereits für G.I. Joe: War on Cobra verantwortlich zeichneten. Via Twitter veröffentlichte Square Enix zudem einen ersten kurzen Teaser-Trailer, der zumindest Aufschluss über den Artstyle des kommenden Titels gibt. Viel mehr Informationen gab das Unternehmen aber nicht preis.

Tomb Raider Reloaded soll noch 2021 auf den Markt kommen. Das fällt zudem nicht ganz zufällig mit Lara Crofts 25-jährigem Jubiläum zusammen. Wir dürfen also gespannt sein, ob uns 2021 weitere überraschende Ankündigungen erwarten.

Check out this brand-new teaser trailer for Tomb Raider Reloaded, developed by our friends at Emerald City Games & the Square Enix London mobile team – coming to your mobile device in 2021! pic.twitter.com/I7ZLjMtpaq

— Tomb Raider (@tombraider) November 23, 2020