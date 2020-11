Spider-Man – PS4-Spielstände können nun auch auf PS5 übertragen werden

Eure Spielstände von Marvel’s Spider-Man lassen sich nun doch von der PlayStation 4 auf die PlayStation 5 übertragen. Sony hat das entsprechende Feature überraschend nachgereicht.

Das Entwicklerteam von Insomniac Games hat Marvel’s Spider-Man unlängst ein frisches Update spendiert. Wie das Unternehmen nun via Twitter verkündete, können Spieler ihre Speicherstände ab sofort auf der PlayStation 4 exportieren und in die neue Remastered-Fassung auf der PlayStation 5 importieren.

Zum Launch des Remasters war diese Funktionalität zunächst nicht vorgesehen. Nach scharfer Kritik von Seiten der Fans lenkte Insomniac Games allerdings rasch ein und versprach das Feature im Rahmen eines Post-Launch-Updates nachzureichen. Gesagt, getan – Spieler können das Abenteuer des Spinnenmannes also nun auch konsolenübergreifend an dem Punkt fortsetzen, an dem sie zuletzt aufgehört haben.

Um die Import-Funktion nutzen zu können, ist es allerdings notwendig, dass ihr Spider-Man auf der PlayStation 4 startet und manuell den Export einleitet: “Nur, um das klarzustellen. Ihr müsst das PS4-Spiel nutzen, um euren Speicherstand zu exportieren. Das Remaster kann einen Spielstand erst dann erkennen, wenn er von der PS4-Version exportiert wird.”

Darüber hinaus beinhaltet das neue Update einige Problembehebungen und Bug-Fixes, darunter auch ein Fehler, der zum Spielabsturz im Ruhemodus führte.

Overnight we released an update for Marvel’s Spider-Man on PS4 bringing those suits, and the ability to export your save to Marvel’s Spider-Man Remastered.

We also updated Remastered to allow import of those exported saves and with many additional fixes (incl. rest mode crash) https://t.co/LVnYVykc0Q

— Insomniac Games (@insomniacgames) November 22, 2020