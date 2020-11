Chicken Police – Düsterer Krimi der etwas anderen Art

HandyGames schicken uns mit ihrem Point-and-Click-Adventure Chicken Police in eine fiktive Stadt der 40er Jahre. Dabei ist die detailliert gestaltete Welt im klassischen Film-Noir-Stil gehalten. So wird die Stimmung und Atmosphäre der düsteren Krimigeschichte besonders hervor gehoben. Wir begleiten das legendäre Detektiv-Duo Sonny Featherland und Marty MacChicken bei ihrem bisher gefährlichsten Fall. Dabei wird das packende Detektiv-Gameplay mit einer ordentlichen Prise zynischen Humors komplettiert.

Die Chicken Police ist wieder vereint für den seltsamsten Fall ihrer Karriere

Sonny und Marty waren einst das legendärste Detektiv-Dou der Stadt. Doch nun besteht dieses aus einem aufgebrauchtem Wrack und einem Möchtegern-Star-Detektiv. Dies ändert sich allerdings, als die beiden auf einen mysteriösen Fall treffen, der alles in den Schatten stellt, was sie bisher erlebt haben. Gemeinsam machen sie sich auf die Reise durch die korrupte Stadt Clawville um den Spuren auf den Grund zu gehen und den Fall zu lösen. Dabei müssen sie sich den Dämonen ihrer dunklen Vergangenheit stellen. Durch clevere Dialoge und eine komplexe Verhörmechanik kommen die beiden Detektive der Lösung des Falls immer näher. Chicken Police erzählt eine düstere Geschichte voller absurdem Humor in einer sich stets verändernden Stadt. Diese wird in einem einzigartigen visuellen Stil mit kunstvoll bearbeiteten Fotos und lebensecht wirkenden 3D-Hintergründen brillant in Szene gesetzt.

This is the Police [Nintendo Switch] This is the Police ist ein einzigartiger Genremix aus Adventure und Strategie-Spiel

Wie meistern Sie Ihre letzten 180 Tage im Amt als Polizei-Chef. Ehrenvoll in die Pension? Mit verbrannten Brücken? Mit Schwarzgeld gefülltem Konto?

Zynisches Storytelling für den schwärzeren Humor

Stimmungsvolle Carton-Grafik

