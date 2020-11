Grand Theft Auto V – The Cayo Perico Heist erscheint für GTA Online

Rockstar Games hat angekündigt, dass am 15. Dezember 2020 die nächste Heist-Mission für GTA Online erscheinen wird. Mit The Cayo Perico Heist bringen sie erstmals einen komplett neuen Schauplatz nach Los Santos.

Großes Update für Grand Theft Auto V

GTA Online erhält am 15. Dezember ein umfangreiches Update. Es wird neben einem neuen Schauplatz inklusive der Heist-Mission The Cayo Perico Heist auch neue Radiosender mit sich bringen. Bis zu 100 neue Lieder sollen enthalten sein.

Der Cayo Perico Heist spielt auf einer gänzlich neuen Map und bringt euch neue Waffen und Fahrzeuge. Ihr müsst euch Zugang in ein stark abgesichertes Anwesen verschaffen und könnt dabei sogar ein schwerbewaffnetes U-Boot nutzen.

Diese Erweiterung wird die bis dato größte sein und kann mit bis zu vier Spielern gezockt werden. Hinzu kommen neue Social Spaces in denen bekannte DJs auflegen werden. Kosten wird der ganze Spaß vermutlich nichts, so waren alle bisherigen Erweiterungen für GTA Online auch kostenlos.

Grand Theft Auto V ist am 17. September 2013 für Xbox 360 und PlayStation 3, am 18. November 2014 für Xbox One und PlayStation 4 und am 14. April 2015 für PC erschienen.

Quelle: Rockstar Games via YouTube