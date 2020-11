Marvel’s Avengers – Kate Bishop erscheint im Dezember

Crystal Dynamics hat vor Kurzem verraten, wann der erste DLC-Charakter Kate Bishop für Marvel’s Avengers erscheinen wird. Demnach soll die Bogenschützin am 08. Dezember 2020 kommen und völlig kostenlos sein.

Am 08. Dezember bekommen alle Spieler, die das Hauptspiel von Marvel’s Avengers und einen Square-Enix-Account besitzen, Kate Bishop als kostenlose Erweiterung dazu. Sie ist die Nachfolgerin von Clinton Barton alias Hawkeye. Passend zu dem anstehenden Release hat Crystal Dynamics einen Trailer veröffentlicht.

Darüber hinaus ist ein neuer Patch erschienen, der es euch ermöglicht KI-Kameraden zu befehligen. Der Patch 1.3.6 ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar und bringt neben dem Ping-System, das euch erlaubt per Knopfdruck Gegenstände und Bereiche für eure KI-Mitstreiter zu markieren, noch weitere Verbesserungen.

Mehrere Fehler wurden behoben, die zu schwarzen Bildschirmen führen konnten und auch die Animationen, das Kampfsystem, der Multiplayer und weitere Aspekte wurden verbessert. Die Patchnotes findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Marvel’s Avengers ist am 04. September 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienen.

Kate is searching for her former mentor, Hawkeye, but along the way she discovers a conspiracy involving Nick Fury, time travel, and a frightening new enemy.

Marvel's Avengers: Kate Bishop – Taking AIM is targeted for December 8, 2020! Get those arrows ready! pic.twitter.com/Xbrw99r9rc

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) November 19, 2020