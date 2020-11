Cyberpunk 2077 – Sechs Musiktracks auf YouTube veröffentlicht

Der geplante Releasetermin von Open-World-Epos Cyberpunk 2077 rückt immer näher. Entwickler CD Projekt heizt die Vorfreude auf den vermeintlichen Titel des Jahres nicht nur mit frischen Gameplay-Eindrücken ordentlich an, sondern hat nun sogar einen Teil des offiziellen Soundtracks veröffentlicht.

Sechs Stücke zum Anhören

Nachdem Cyberpunk 2077 in diesem Jahr bereits diverse Male verschoben wurde, rückt der neue Termin am 10. Dezember endlich in greifbare Nähe. Erst in dieser Woche hatte das polnische Entwicklerteam von CD Projekt frische Gameplay-Szenen gezeigt und garniert dies nun noch mit der Veröffentlichung des offiziellen Soundtracks.

Insgesamt sechs Musikstücke aus dem Spiel stellte man nämlich zum kostenlosen Anhören bereit. Die Tracks könnt ihr unter anderem auf YouTube finden und bringen es in ihrer Gesamtspielzeit auf rund 20 Minuten Länge. Die Lieder stimmen wunderbar auf den nahenden Release ein und sind wie erwartet hochwertig produziert.

Cyberpunk 2077 wird für Xbox One, PC, PlayStation 4 und Googles Streaming-Dienst Stadia erscheinen. Ein kostenloses Upgrade für PlayStation 5 und Xbox Series X/S befindet sich ebenfalls in Arbeit.

Quelle: CD Projekt