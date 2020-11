Warframe Deimos Arcana – Neues Update live auf PC

Seit gestern Abend ist das neue Warframe Deimos Arcana Update für PC Tenno verfügbar. Mit dem Update bekommen Spieler neue Waffen, Bounties und einiges mehr.

Warframe Deimos Arcana ab jetzt auf PC verfügbar

Das neue Update für Digital Extremes Space Ninja Action ist seit gestern für PC Spieler verfügbar. Die auffälligste Neuerung ist dabei der neue Necramech Bonewidow, der mehr Fokus auf Panzerung und Gesundheit statt Schilden legt.

Als neue Waffe könnt ihr hier den Raketenwerfer Morgha ausrüsten, der zwei Geschosse abfeuert. Zudem erwarten euch neue Isolation Vault Bounties, neue Belohnungen, neue Feinde und neue Tiere und Fische.

Darüber hinaus erwarten euch eine Fülle an neuen Infested Waffen und vier Augment Mods für Gauss, Garuda, Revenant und Wisp. Gara Fans können sich zudem die Gara Kaleida Collection sichern und ihre gläserne Kämpferin in ein neues Glasgewand hüllen.

Wann das Update auch für Konsolen erscheinen wird ist noch nicht klar, doch werden Playstation 5 Spieler ihr Next Gen Update wohl noch in diesem Dezember erhalten. Vielleicht wird diese Update ja mit dem Arcana Update zusammen erscheinen. Wie es mit dem Next Gen Update für Xbox Series X aussieht soll in nächster Zeit angekündigt werden.

Quelle: Digital Extremes