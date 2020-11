PS5 – Dritte Welle ab sofort wieder bestellbar

Happy Releaseday! Sony veröffentlicht heute endlich die brandneue PlayStation 5. Im Handel wird es die neue Konsole allerdings nicht geben. Ausschließlich online und nur auf Vorbestellung war es möglich, die Konsole heute pünktlich zu erhalten. Nachdem die ersten beiden Wellen mittlerweile vergriffen waren, folgt endlich eine weitere Möglichkeit, eine Konsole vorzubestellen.

PS5 bei Amazon.de ab 13 Uhr wieder bestellbar

Die PlayStation 5 ist seit heute endlich offiziell in Deutschland erhältlich. Nachdem im September der Stream von Sony abgehalten wurde, stand fest, die brandneue Konsole erscheint am 19. November 2020 in Deutschland. Leider gibt es zwar erste Kinderkrankheiten, doch diese scheinen sich recht schnell per Update zu lösen.

Am 19. November 2020 ist es endlich soweit und die brandneue PlayStation 5 erscheint endlich im Handel. Wir haben für euch die nächsten Möglichkeiten der Vorbestellung herausgesucht. Aktuell könnt ihr die Konsole für eine Lieferung nach Hause vorbestellen. Wann die Konsole zu euch nach Hause geliefert wird, steht zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht fest. Laut Sony sollen noch vor Weihnachten weitere Einheiten an die Kunden versendet werden.

