Night is Coming – Mythologisches Survivalspiel kommt auf den PC

Das russische Entwicklerstudio Wild Forest Studio konnte für ihr erstes Projekt Night is Coming Ravenscourt als Publisher gewinnen. Damit ist ein weiterer Schritt zum Release 2021 getan. Bei dem Spiel handelt es sich um eine Bau-, Entwicklungs- und Überlebenssimulation. Diese ist in einer von der slawischen Mythologie inspirierten Fantasy-Welt angesiedelt. Als Spieler ist es unsere Aufgabe unsere Siedlung aufzubauen und zu verwalten. Dabei ist die Sicherheit der Siedler oberste Priorität. Es gilt sie zu schützen und auszubilden, sodass sie bestmöglich für den Kampf gerüstet sind.

Stelle dich dem Kampf ums Überleben in Night is Coming

Wir starten mit unserer Siedlung in einer kalten Region der Karpaten. Um unsere Siedler zu versorgen weisen wir ihnen Rollen zu und bringen ihnen kochen, Landwirtschaft, Bergbau und andere Handwerkskünste bei. Jeder unserer Siedler ist ein Individuum mit eigenen Eigenschaften, Fähigkeiten und Bedürfnissen, welche wir bei der Rollenverteilung berücksichtigen sollten um unsere Siedlung zu entwickeln. Sinkende Temperaturen, Schneestürme und lange, dunkle Nächte sind einer unserer Gegner im Kampf ums Überleben. Doch müssen wir uns nicht nur den Witterungsbedingungen stellen. Jeden Winter werden wir von einer Welle an Monstern heim gesucht, die wir niederschlagen müssen. Diese wird mit jedem Jahr stärker, die Dunkelheit wird dicker. Dabei passt sich der Schwierigkeitsgrad unserem Spielstil an. Vermeiden wir größere Herausforderungen, so steigt der Schwierigkeitsgrad rasant an. Denn die Dunkelheit und deren Monster spüren unsere Angst und verfolgen unsere Siedler aggressiver.

Quelle: Wild Forest Studio