Far Cry 6 – Releasetermin im Mai geleakt

Ein neuer Leak im Microsoft Store verrät derzeit den vermeintlichen Releasetermin von Far Cry 6. Den Gerüchten zufolge könnte der Shooter bereits Ende Mai 2021 erscheinen.

Release Ende Mai zu erwarten?

Erst vor wenigen Wochen hatte Publisher Ubisoft das offizielle Veröffentlichungsdatum von Far Cry 6 auf die erste Hälfte des kommenden Geschäftsjahres – und damit auf einen noch unbestimmten Termin – verschoben. Bisher war also lediglich bekannt, dass man mit dem neusten Eintrag im Shooter-Franchise irgendwann zwischen dem 1. April 2021 und dem 1. September 2021 rechnen darf. Einen neuen Hinweis gibt nun allerdings einmal mehr der offizielle Produkteintrag im Microsoft Store.

Der Spielebeschreibung ist demnach ein konkreter Termin zu entnehmen, der von einem Release am 26. Mai 2021 spricht. Eine Bestätigung von offizieller Seite steht aktuell noch aus. In der Vergangenheit hatte der Microsoft Store allerdings immer wieder Releasetermine bekannter Spiele geleakt, die sich später als richtig herausstellten. Besonders unwahrscheinlich ist der neue Termin also nicht.

Far Cry 6 befindet sich derzeit für PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S sowie PlayStation 5 in Arbeit. Der Spieler wird dabei in die Guerilla-Revolution auf Yara geworfen und kämpft gegen den Präsidenten Antón Castillo an. Zuletzt hatte sich Ubisoft zudem zu den aufkeimenden Gerüchten rund um eine mögliche Verbindung zu Bösewicht Vaas aus Far Cry 3 geäußert.

Far Cry 6 - Limited Edition (exklusiv bei Amazon, kostenloses Upgrade auf PS5) - [PlayStation 4] NUR FÜR VORBESTELLER: Erhalten Sie als Vorbesteller das Libertad-Paket, um ein neues Outfit für Chorizo und die Waffe Discos Locos zu erhalten

Exklusiv bei Amazon: Sichern Sie sich das Dschungel-Expedition-Paket und beginnen Sie Ihre Reise durch Yara mit Stil

Schließen Sie sich der Revolution Diktator Antón Castillo an, der von den Hollywoodstars Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) verkörpert wird

Wählen Sie zwischen der weiblichen oder dem männlichen Protagonisten Dani Rojas erleben Sie eine Entwicklung vom normalen Bürger zum Guerilla-Kämpfer

Upgrade auf die PlayStation5-Version: Käufer der physischen Version von Far Cry 6 für PlayStation4 erhalten kostenlos Zugriff auf die digitale Playstation5-Version des Spiels, sobald diese erscheint

Quelle: Microsoft Store