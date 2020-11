Immortals Fenyx Rising – Diese Inhalte kommen nach dem Launch

Mit Immortals Fenyx Rising steht bereits das nächste Projekt von Entwickler Ubisoft Quebec, die unter anderem ebenfalls an diversen Assassin’s Creed-Ablegern beteiligt waren, in den Startlöchern. Ursprünglich unter dem Titel Gods and Monsters auf der E3 2019 angekündigt, dürfen Spieler nun Anfang Dezember auf das bunte und humorvolle Action-Adventure zurückgreifen. Passend zu bevorstehenden Launch äußerte sich Ubisoft nun zu den Plänen nach der Veröffentlichung.

Immortals Fenyx Rising mit Season Pass und wöchentlichen sowie täglichen Herausforderungen

Demnach erwarten Spieler auch nach der Veröffentlichung des Open-World-Adventures zahlreiche Inhalte, die euch auch abseits der Kampagne bei Laune halten werden. Unter anderem kündigte Ubisoft in diesem Zusammenhang die Veröffentlichung von wöchentliche Dungeon-Herausforderungen als auch besondere Quests, die in einem täglichen Rhythmus erscheinen werden, an. Abseits davon werden Spieler zusätzlich die Möglichkeit haben auf einen Season Pass zurückzugreifen. Wer diesen erwirbt soll allerdings nicht nur nach dem Launch des Spiels neue Inhalte erwarten dürfen, Käufer erhalten mit „Wenn die Straße steinig wird“ ebenfalls bereits zur Veröffentlichung eine zusätzliche Mission. Insgesamt soll der Season Pass im übrigen drei separate DLC’s beinhalten, die im Laufe der nächsten Monate veröffentlicht werden:

Ein neuer Gott – In diesem Abenteuer besucht Fenyx den Sitz der Götter und muss den Test der Olympioniken bestehen. Spieler meistern von den Göttern gebaute, wunderschön gestaltete und herausfordernde Vaults, um in den inneren Kreis des Pantheons aufgenommen zu werden.

– In diesem Abenteuer besucht Fenyx den Sitz der Götter und muss den Test der Olympioniken bestehen. Spieler meistern von den Göttern gebaute, wunderschön gestaltete und herausfordernde Vaults, um in den inneren Kreis des Pantheons aufgenommen zu werden. Mythen des östlichen Reiches – Angesiedelt in der chinesischen Mythologie, wird in der 2. Episode ein neuer Held eingeführt, Ku. Dieser neue Held begibt sich auf eine Reise, um die Sterblichen in einem neuen, mystischen Land an der Grenze zwischen Himmel und Erde zu retten.

– Angesiedelt in der chinesischen Mythologie, wird in der 2. Episode ein neuer Held eingeführt, Ku. Dieser neue Held begibt sich auf eine Reise, um die Sterblichen in einem neuen, mystischen Land an der Grenze zwischen Himmel und Erde zu retten. Die verlorenen Götter – Die dritte und auch letzte Episode bietet Top-Down-Gameplay, brandneue Prügeleien und einen neuen Helden, Ash. Dieser neue Held der von Fenyx ausgewählt, um die verlorenen Götter zurückzubringen. Die Episode findet auf einer neuen mysteriösen Insel statt, auf der Spieler von den verlorenen Göttern inspirierte Gebiete erkunden müssen, um die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Immortals Fenyx Rising erscheint offiziell am 03. Dezember 2020 für PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Google Stadia als auch PC.

Quelle: UbisoftDE via YouTube