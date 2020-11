Halo Infinite – Entwickler planen großes Info-Update

Groß war die Enttäuschung, als der Release von Halo Infinite plötzlich nach hinten verschoben wurde, genauer gesagt auf 2021. Viele Fans waren unzufrieden mit der damaligen Gameplay-Präsentation, da das Spiel insbesondere grafisch nicht immer überzeugte. Um die Fehler auszumerzen verschob Microsoft das Spiel. Nun kündigten die Entwickler aber endlich neue Infos zu dem Spiel an.

Kein Halo Infinite auf den Video Game Awards

Brian Jarrard, Community Director von 343 Industries, wendete sich über das Reddit-Forum an die Fans. Diese warten schließlich schon länger auf Neuigkeiten, nachdem sie die Verschiebung des Spiels verkündeten. Zunächst einmal nahmen die Entwickler etwas Wind aus den Segeln. Das Spiel wird nämlich nicht auf den Video Game Awards zu sehen sein. Die Entwickler begründeten ihre Entscheidung mit einem enormen Mehraufwand. Man wolle die Zeit mehr in die Entwicklung des Spiels stecken, als in Demo’s für die Game Awards.

Für die kommenden Wochen planen die Halo-Macher ein High-Level-Update mit neuen Infos zum Spiel. Man habe sich für die Feiertage gewisse Meilensteine gesetzt und jene Infos wolle man mit der Community teilen. Allerdings wissen wir nach wie vor nicht, wie es um ein neues Release-Datum bestellt ist. Wir können daher nur hoffen, dass wir in den kommenden Wochen ein neues Release-Fenster erhalten werden. Stand heute erscheint der Xbox-Shooter erst irgendwann im kommenden Jahr. Ursprünglich sollte das Spiel zum Launch der Xbox Series X und Series S erscheinen.

