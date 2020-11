Far Cry 6 – Entwickler äußern sich zu Gerüchten um Diego und Vaas

Ubisoft Montréal hat nun endlich das Schweigen gebrochen und sich zu den aufkeimenden Gerüchten rund um die vermeintliche Verbindung zwischen Charakter Diego und Bösewicht Vaas geäußert.

Zwei verschiedene Personen

Schon nach der offiziellen Ankündigung von Far Cry 6 und der Veröffentlichung eines ersten CGI-Trailers kamen diverse Spekulationen rund um den neuen Protagonisten Diego auf. So vermutete die Community, dass es sich bei dem Jungen um eine frühe Version des Bösewicht Vaas Montenegro aus Far Cry 3 handeln könnte. Nicht nur sehen sich Beide sehr ähnlich und teilen sich eine Narbe an der rechten Augenbraue, auch passt die Hintergrundgeschichte beider Charaktere gut zueinander passen.

Via Twitter räumte Ubisoft nun allerdings ein für alle Mal mit den Spekulationen rund um Diegos Identität auf. Dem französischen Unternehmen zufolge handele es sich bei den Beiden nicht um ein und denselben Person. Diegeo sei ein eigenständiger Charakter und Sohn des Diktators Antón Castillo, der von „Breaking Bad“-Star Giancarlo Esposito dargestellt wird.

Damit dürfte das Rätselraten endlich ein Ende haben, wenngleich einige Spieler sicherlich enttäuscht über das Ergebnis seien werden. Immerhin gilt Vaas auch heute noch als einer der charismatischsten und populärsten Videospiel-Bösewichte aller Zeiten.

Der Release von Far Cry 6 wurde erst unlängst auf das kommende Geschäftsjahr verschoben. Eine Veröffentlichung ist aktuell für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Google Stadia angedacht.

Quelle: Ubisoft