Call of the Sea – First Person Abenteuer in den 30er Jahren

Mit Call of the Sea wagt das spanische Entwicklerstudio Out of the Blue Games sein Debut. Das Ganze spielt in den 1930er Jahren und erzählt uns die Geschichte von Norah. Nachdem ihr Mann auf einer seiner Expeditionen spurlos verschwand, begibt Norah sich auf die Suche um ihn zu finden. Auf einer wunderschönen Insel im Südpazifik warten unzählige Mysterien und Geheimnisse nur darauf warten entdeckt zu werden.

Call of the Sea erzählt eine außergewöhnliche Geschichte von Mysterien, Abenteuern und Selbstfindung

In der Rolle von Norah erkunden wir eine atemberaubende Insel voller fantastischer Sehenswürdigkeiten. Darunter auch verlorene Ruinen voller okkulter Geheimnisse, die wir lösen müssen. Auf der Suche nach der Wahrheit über das geheimnisvolle Verschwinden ihres Mannes, erleben wir die Charakterstudie von Norah auf charmante Art und Weise und finden gemeinsam mit ihr heraus wer sie wirklich ist. Synchronsprecherin Cissy Jones, die unter anderem Joyce Price aus Life is Strange ihre Stimme lieh, spricht hier die Rolle von Norah und begleitet uns durch die ganze Geschichte. Beim Verfolgen der Spuren, die Norahs Mann während seiner Expedition hinterließ, wird Norah immer wieder vor verschiedene knifflige Rätsel gestellt. Um diese zu lösen muss sie gefundene Hinweise gründlich untersuchen. Außerdem muss Norah vergangene Ereignisse richtig zusammensetzen. Ab dem 8. Dezember 2020 könnt ihr in das geschichtsträchtige Abenteuer voller Emotionen und Spannungen eintauchen.

Quelle: Out of the Blue Games