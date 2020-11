Phantom Brigade – Taktisches Rollenspiel startet in den Early Access

Am 16. November startete Phantom Brigade von Brace Yourself Games in den Early Access im Epic Store. Dabei handelt es sich um ein rundenbasiertes, taktisches Rollenspiel in Echtzeit. Das Spiel konzentriert sich besonders auf gründliche Anpassungen spielerischer Maßnahmen, sowie auf spielergesteuerte Geschichten. Wir übernehmen die Kontrolle über die letzte überlebende Gruppe von Mech-Piloten, deren Ziel es ist die Machtverhältnisse auf dem Schlachtfeld wieder auszugleichen. Um dies zu erreich müssen wir feindliche Ausrüstung und Einrichtungen erobern.

Erobere in Phantom Brigade deine Heimat zurück

In rundenbasierten Abschnitten ist es unsere Aufgabe feindliche Bewegungen voraus zu sagen und zeitlich genau abgestimmte Gegenmaßnahmen einzuleiten. Auf der Basis einer Weltkarte treffen wir taktische Entscheidungen, verwalten unsere Basis und wägen ab wie wir unsere knappen Ressourcen bestmöglich einsetzen. Außerdem übernehmen wir in den verschiedenen Missionen das Kommando über unseren Kampftrupp. Diese reichen von Sabotage feindlicher Ausrüstung über Konvoi-Hinterhalte bis hin zu herausfordernden Angriffen auf Außenposten. Um die Leistung unseres Teams zu optimieren, bietet das Spiel ein umfangreiches Anpassungssystem. Dieses umfasst eine große Auswahl an Ausrüstung, sowie eine Vielzahl kosmetischer Optionen. Am Ende jeder Runde werden alle Ereignisse und Entscheidungen im filmischen Sequenzen dargestellt. Die Möglichkeit jeden einzelnen Quadratmeter einer Szene zu zerstören setzt die geballte Action dieser Sequenzen besonders in Szene. Jede Deckung kann gesprengt, jedes Gebäude über den Köpfen unserer Feinde zum Einsturz gebracht werden.

Quelle: Brace Yourself Games