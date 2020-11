Demon’s Souls – Spieler entdecken geheimnisvolle Tür im Remake

Das Remake zu Demon’s Souls darf sich auf der PlayStation 5 nicht nur über eine umfangreiche technische Auffrischung freuen, sondern hat offenbar auch einige neue Inhalte spendiert bekommen. Eine ganz besondere Änderung lässt Spieler derzeit rätseln.

Mysteriöse Tür mit geheimnisvollem Gegenstand

Die Neuauflage des RPG-Klassikers Demon’s Souls hält PlayStation-5-Besitzer derzeit in Atem: Das Remake beherbergt offenbar ein neues Geheimnis, das es so im Original noch nicht gegeben hat. Einige findige Spieler berichten auf Reddit nämlich von einer mysteriösen Tür, die man in der PlayStation-3-Version noch nicht auffinden konnte. Die Tür ist allerdings verschlossen und bisher konnte auch noch keiner der Beteiligten einen Weg finden diese zu öffnen.

Die besagte Tür findet sich derweil in Welt 1-3 über dem Tower Knight Archstone. Die Tür ist allerdings gut versteckt an einem Treppenabsatz hinter einer Illusions-Mauer, die erst einmal aufgelöst werden muss. Es ist folglich also recht unwahrscheinlich, dass Entwickler Blue Point diese Tür nur zu Dekorationszwecken dort angebracht hat.

Zunächst einmal bleibt das Rätsel also noch unaufgedeckt. Zwar ist noch unbekannt, wie sich die Tür konkret öffnen lässt, dem User “Cosmic-Vagabond” gelang es aber zumindest mittels Foto-Modus einen Blick dahinter zu werfen. Demnach erwartet Spieler dort ein schaurig-düsterer Balkon sowie ein leuchtender Gegenstand, der auf einem Sockel thront. Um welches Item es sich hierbei handelt, lässt sich aktuell nur spekulieren.

Quelle: Reddit