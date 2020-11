Cyberpunk 2077 – PS4 Version braucht zwei Discs

CD Projekt Red hat Cyberpunk 2077 ja erneut verschoben, diesmal auf den Dezember. Der diesmal hoffentlich nahe Release, bringt dabei ein paar neue Informationen an den Tag. Das neue RPG wird mehr Platz brauchen als gedacht.

Cyberpunk 2077 benötigt mehr Platz

Viele RPG Fans hoffen, dass es am 10. Dezember 2020 endlich soweit ist und man das neue Werk aus dem Haus CD Projekt Red spielen kann. Mit all den verschiedenen Verschiebungen in der Vergangenheit ist eine Prise Skepsis aber immer noch angebracht.

In diversen Stores allerdings trudeln bereits erste Promomaterialien ein und genau diese verraten ein interessantes Detail über die PS4 Version. Bei der Xbox Version war es durch die Verwendung von DVDs ja bereits klar, dass mehr als eine Disc nötig sein wird.

Wie jetzt aber offenbar bestätigt wurde, wird dies auch für die Playstation 4 Version gelten, denn diese soll ganze zwei Blurays belegen. Neben The Last of Us Part II und Red Dead Redemption 2 wäre CDPRs Rollenspiel also der dritte Titel der mit mehr als nur einer Disc ausgeliefert wird. Hoffen wir mal es bleibt diesmal bei dem Release Datum.

Quelle: reddit