Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 46.2020

Während in der vergangenen Releasevorschau die Xbox Series X und ihre Spiele erschienen sind, ist in dieser Woche endlich die Playstation 5 an der Reihe und läutet damit endgültig die nächste Spielegeneration ein. Dabei ist der Release von Sonys Konsole etwas unübersichtlich. In Nordamerika gibt es sie bereits seit dem 12. November und auch hier in Deutschland haben vor allem Streamer bereits ihre Hände an die Konsole bekommen und zocken auf Twitch und Co. fleißig die neuen Spiele. Wir werden in unserer Liste Spiele wie z.B. Miles Morales oder Sackboy: A Big Adventure nicht listen, da sie bereits am 12. November offiziell für die PS4 erschienen sind. Auch Spiele, die lediglich ein PS5-Upgrade erhalten, werden nicht auftauchen. Konzentrieren wir uns also wie immer auf die neuen Spiele, die in dieser Woche auf den Markt kommen.

Next-Gen-Woche Nr. 2 in der Releasevorschau

Serious Sam Collection (Switch, Playstation 4, Xbox One) – 17. November

Bevor wir mit der PS5 beginnen, erscheinen noch ein, zwei andere Titel und den Anfang macht sogar eine Collection von gleich drei Spielen. In dieser Collection findet ihr die Shooterklassiker Serious Sam: The First Encounter, Serious Sam: The Second Encounter und Serious Sam 3. Sie ist bereits seit einiger Zeit für Stadia erhältlich, erscheint nun aber für die richtigen Konsolen.

Mars Horizon (PC, Xbox One, Playstation 4, Switch) – 17. November

Dann noch etwas für Freunde des Weltraums. Ihr begleitet eine Weltraumorganisation von der Erfindung der Weltraumbereisung bis hin zur ersten Reise zum Mars.

Playstation 5 – 19. November

Und dann ist es endlich soweit, es erscheint der Goliath unter den Spielekonsolen. Die Playstation 5 ist riesig und fällt mit einem außergewöhnlichen Design auf. Wir sind gespannt, was für Titel wir auf dieser Konsole spielen werden.

Astro’s Playroom (Playstation 5) – 19. November

Spieletechnisch starten wir erstmal mit einer Art TechDemo. Hier werden euch auf spielerische Art und Weise die neuen Funtionen des DualSense-Controllers vorgestellt. Das Ganze wird als buntes 3D-Jumü’n’Run verpackt.

Godfall (Playstation 5, PC) – 19. November

Man könnte fast den Eindruck bekommen, dieses Hack’n’Slash-RPG soll eines der Aushängeschilder der PS5 werden, so oft wurde es in Sonys Präsentationen vorgestellt. Der Mix aus mittelalterlichen Rüstungen und modernen Umgebungen wirkt jedenfalls interessant und das gezeigte Gameplay verspricht eine Menge Action.

Das originale Souls-Spiel bekommt ein Remake und läutet die Ära der PS5 mit gewohnt brutalem Schwierigkeitsgrad ein. Wer das 2009 erschienene Original bereits gespielt hat, legt seine Hand für diesen Titel ins Feuer. Alle anderen können den König der Frustspiele nun mal in neuem Gewand nachholen.

Das war es auch schon mit neuem Futter für die PS5, aber Nintendo schickt diese Woche auch noch einen hochkarätigen Kämpfer in den Ring. Das Spinoff zu Zelda: Breath of the Wild schickt euch 100 Jahre in die Vergangenheit und lässt euch die legendäre Schlacht gegen Ganon und seine Schergen hautnah erleben.

Und das war es auch schon mit unserer Releasevorschau für diese Woche. Die Liste ist etwas kürzer geraten als letzte Woche, aber alle dort für die PS4 erschienenen Titel kommen in dieser Woche beim Release der PS5 auch für die neue Konsole raus. Schaut also gerne auch noch mal in die Releasevorschau der letzten Woche. Ansonsten teilt uns auf Facebook, Instagram, Twitter und in den Kommentaren unter diesem Beitrag gerne mit, ob ihr euch auf die PS5 freut und was ihr so auf ihr zocken werdet.